خبراء أمريكيون: مجموعة فاجنر سوف تستمر بعد إحباط انتفاضتها

واشنطن - (د ب أ)

قال خبراء أمريكيون إن مجموعة فاجنر الروسية شبه العسكرية سوف تستمر حتى بعد إحباط انتفاضتها القصيرة الأمد مطلع الأسبوع.

وقال معهد دراسات الحرب في بيان صدر في واشنطن أمس الأحد "تشير حقيقة أن فاجنر تعود إلى معسكراتها التدريبية بالمعدات العسكرية، إلى أن الكرملين يعتزم الحفاظ على عناصر معينة على الأقل من عناصر قوات فاجنر بدلا من السعي لتسريحهم على الفور، رغم أن مستقبل قيادة فاجنر وهيكلها التنظيمي غير واضح".

واستشهد المعهد بأندريه كارتابولوف، رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، الذي أعلن أمس الأحد، أن الدوما (المجلس الأدنى بالبرلمان الروسي) يعمل على قانون من شأنه أن ينظم الشركات العسكرية الخاصة ولكن شدد على أنه ليس ضروريا حظر مجموعة فاجنر حيث أنها "أكثر وحدة مستعدة قتاليا في روسيا".

وأشار كارتابولوف إلى أن مستقبل مجموعة فاجنر غير محدد وأكد على أن عناصرها الذين كانوا في روستوف كانوا "ينفذون أوامر قيادتهم" و"لم يفعلوا أي شئ يستوجب اللوم".