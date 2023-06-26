من ضمنها التسوية السورية.. بوتين ورئيسي يبحثان عدة ملفات في اتصال هاتفي
موسكو - (د ب أ)
أعلن الكرملين، في بيان، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث في اتصال هاتفي اليوم الإثنين، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، الوضع في منطقة ما وراء القوقاز والتسوية السورية وغيرهما من القضايا الدولية.
وأضاف البيان أن الرئيسين "بحثا آفاق تعزيز التعاون الثنائي مع التركيز على التنفيذ العملي للاتفاقيات القائمة في التجارة والطاقة والنقل"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية".
كما ناقش بوتين ورئيسي بعض القضايا على الأجندة الدولية، ومنها الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في منطقة ما وراء القوقاز والتسوية السورية، بحسب بيان الكرملين.
وقال الكرملين إن الرئيس الإيراني أعرب عن دعمه الكامل للقيادة الروسية فيما يتعلق بتطورات 24 يونيو الجاري.
وهنأ بوتين إيران حكومة وشعبا قبيل عيد الأضحى الذي يحل بعد غد.
واتفق الرئيسان على البقاء على اتصال.
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