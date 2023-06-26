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BBC

أول ظهور بعد انتهاء تمرد فاجنر.. الكرملين ينشر فيديو لبوتين

03:08 م الإثنين 26 يونيو 2023
أول ظهور بعد انتهاء تمرد فاجنر.. الكرملين ينشر فيديو لبوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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وكالات

ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين للمرة الأولى بعد انتهاء تمرد مجموعة فاجنر العسكرية.
ونشرت الرئاسة الروسية "الكرملين" مقطع فيديو للرئيس بوتين خلال إلقاء كلمة أمام منتدى شبابي أطلق عليه اسم "مهندسو المستقبل".
وأشاد بوتين خلال الفيديو بجهود الشركات لضمان "التشغيل المستقر" للقطاع الصناعي في البلاد "في مواجهة التحديات الخارجية الكبرى".

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