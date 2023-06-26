أول ظهور بعد انتهاء تمرد فاجنر.. الكرملين ينشر فيديو لبوتين

وكالات

ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين للمرة الأولى بعد انتهاء تمرد مجموعة فاجنر العسكرية.

ونشرت الرئاسة الروسية "الكرملين" مقطع فيديو للرئيس بوتين خلال إلقاء كلمة أمام منتدى شبابي أطلق عليه اسم "مهندسو المستقبل".

وأشاد بوتين خلال الفيديو بجهود الشركات لضمان "التشغيل المستقر" للقطاع الصناعي في البلاد "في مواجهة التحديات الخارجية الكبرى".