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السعودية تستخدم حافلات ذاتية القيادة لنقل الحجاج (فيديو)

02:38 م الإثنين 26 يونيو 2023
السعودية تستخدم حافلات ذاتية القيادة لنقل الحجاج (فيديو)

حجاج

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وكالات

أطلقت الهيئة العامة للطرق في السعودية، حافلات ذاتية القيادة لنقل الحجاج من عرفة إلى مزدلفة، على 6 مسارات وبمسافة 4 كيلومترًا وبسرعة 30 كيلومتر في الساعة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة النقل صالح الزويدي، في تصريحات لقناة "الإخبارية" إن أحد الأدوار الرئيسية للهيئة هو تبني تقنيات النقل الحديثة والمساهمة في تفعيلها وتطبيقها في مختلف مناطق المملكة، مضيفا: "هدفنا هو توفير كل سبل الراحة والخدمات لحجاج بيت الله الحرام هذه الحافلة تقدم لأول مرة في موسم الحج".

وبدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافد، صباح اليوم الاثنين، الثامن من شهر ذي الحجة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم أن قدوم الحجاج المقرنين أو المفردين بإحرامهم إلى منى يوم التروية والمبيت فيها في طريقهم للوقوف بمشعر عرفة سنة مؤكدة.

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