السعودية تستخدم حافلات ذاتية القيادة لنقل الحجاج (فيديو)
وكالات
أطلقت الهيئة العامة للطرق في السعودية، حافلات ذاتية القيادة لنقل الحجاج من عرفة إلى مزدلفة، على 6 مسارات وبمسافة 4 كيلومترًا وبسرعة 30 كيلومتر في الساعة.
فيديو | لأول مرة.. الهيئة العامة للطرق تطلق حافلات ذاتية القيادة لنقل الحجاج من عرفة إلى مزدلفة، على 6 مسارات ولمسافة 4 كيلوات— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 25, 2023
عبر مراسل #الإخبارية أحمد غالي#بسلام_آمنين pic.twitter.com/sLyQtHxhI2
وقال المتحدث الرسمي لهيئة النقل صالح الزويدي، في تصريحات لقناة "الإخبارية" إن أحد الأدوار الرئيسية للهيئة هو تبني تقنيات النقل الحديثة والمساهمة في تفعيلها وتطبيقها في مختلف مناطق المملكة، مضيفا: "هدفنا هو توفير كل سبل الراحة والخدمات لحجاج بيت الله الحرام هذه الحافلة تقدم لأول مرة في موسم الحج".
وبدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافد، صباح اليوم الاثنين، الثامن من شهر ذي الحجة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم أن قدوم الحجاج المقرنين أو المفردين بإحرامهم إلى منى يوم التروية والمبيت فيها في طريقهم للوقوف بمشعر عرفة سنة مؤكدة.
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