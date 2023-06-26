رداً على تصريحات نتنياهو.. حماس تدعو لإعادة النظر في مسار التطبيع مع إسرائيل

غزة - (د ب أ)

دعت حركة حماس، اليوم الإثنين، إلى إعادة النظر في المسار الفلسطيني للتسوية والتطبيع العربي مع إسرائيل في ظل رفضها إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأدانت الحركة، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قال فيها إن على إسرائيل قطع الطريق أمام تطلعات الفلسطينيين إلى قيام دولة مستقلة لهم.

وقالت الحركة إن هذه التصريحات "تؤكد مجددا وبوضوح أهداف الكيان (إسرائيل) الفاشي القائم على فكرة الإبادة والتطهير العرقي، والاستيطان الإحلالي، بعيداً عن شعارات السلام المزعوم والزائف".

وأضافت أن ذلك "يستدعي من قيادة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير إعادة النظر في التزاماتها مع الاحتلال، وفي مسار التسوية والمفاوضات العبثية، ووقف كل أشكال التعاون والتنسيق الأمني معه".

وحثت حركة حماس على "تحويل البوصلة باتجاه تعزيز الموقف الوطني ضد الاحتلال على قاعدة استمرار الثورة حتى زواله عن أرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، فدولتنا وحقوقنا الوطنية تُنتزع بالقوة ولا تستجدى من الأعداء".

ودعت الحركة الدول العربية إلى "تفعيل مقاطعة الكيان المحتل (إسرائيل) ووقف كل أشكال التطبيع معه، والذي لم يزده إلا عدوانية وغطرسة، وفتح شهيته على مزيد من الوحشية وسرقة الأرض وانتهاك كرامة الإنسان وحرمة المقدسات".

كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة تصريحات نتنياهو "التي تجاوزت أبسط الحقوق وانتهكت كل القوانين والقرارات ذات الصلة حتى باتت تهدد السلم والأمن في المنطقة".

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية اليوم عن نتنياهو تأكيده خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي قبل أيام، على رفضه قيام دولة فلسطينية مستقلة، وقوله إنه "ينبغي قطع تطلعاتهم (الفلسطينيون) لدولة".

وذكر نتنياهو أن إسرائيل تستعد للفترة التي تلي رحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهي على استعداد لمساعدة السلطة الفلسطينية اقتصاديا من أجل تجنب انهيارها.