ستولتنبرج: تمرد فاجنر يثبت أن غزو بوتين لأوكرانيا كان "خطأ استراتيجي"

وكالات

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج الاثنين إن تمرد مجموعة فاجنر المسلحة في روسيا يثبت أن غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا كان "خطأ استراتيجيا".

وأكد ستولتنبرج لصحافيين في العاصمة الليتوانية فيلنيوس "نتابع الوضع في روسيا. والأحداث التي شهدتها عطلة نهاية الأسبوع شأن روسي داخلي واثبات إضافي على الخطأ الاستراتيجي الجسيم الذي ارتكبه الرئيس بوتين من خلال ضمه غير القانوني للقرم وشن الحرب ضد أوكرانيا".

جاءت تصريحات ستولتنبرج خلال زيارته لليتوانيا التي ستستضيف قمة الناتو الشهر المقبل وبعد يومين من إنتهاء تمرد مرتزقة فاجنر ضد الكرملين.

بعدما أنهى قائد فاجنر يفغيني بريغوجين تقدم قواته نحو موسكو السبت، قالت موسكو إنه سيغادر روسيا إلى بيلاروس ولن توجه له اتهامات.

وقال ستولتنبرج "نحن نتابع أيضًا الوضع في بيلاروس" التي أرسلت إليها موسكو ذخيرة نووية في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأضاف "ندين إعلان روسيا عن نشر أسلحة نووية. هذا متهور وغير مسؤول... لا نرى أي مؤشر على أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية لكن حلف شمال الأطلسي يبقى متيقظًا".

الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا الذي شارك في المؤتمر الصحافي في فيلنيوس إلى جانب ستولتنبرج قال للصحافيين إن "أحداث نهاية الأسبوع الماضي في روسيا أظهرت أن نظام الكرملين يعاني من عدم استقرار. يمكن توقع تحديات مماثلة أو حتى أكبر في المستقبل".

وأضاف أن تمرد فاجنر الفاشل يمكن أن يؤثر على أمن المنطقة وتمركز مجموعة فاجنر في بيلاروس "يمكن أن يشكل عاملا إضافيا" لذلك.