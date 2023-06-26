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لتعزيز الجناح الشرقي للناتو.. ألمانيا تعتزم إرسال 4000 جندي إضافي إلى ليتوانيا بشكل دائم

12:36 م الإثنين 26 يونيو 2023
لتعزيز الجناح الشرقي للناتو.. ألمانيا تعتزم إرسال 4000 جندي إضافي إلى ليتوانيا بشكل دائم

جنود ألمان

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فيلنيوس - (د ب أ)

تعتزم ألمانيا إرسال 4000 جندي إضافي إلى ليتوانيا بشكل دائم لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "ناتو" وذلك حسبما أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريس خلال زيارة للعاصمة الليتوانية فيلنيوس اليوم الإثنين.

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