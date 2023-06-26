المرصد السوري : سقوط 4 قتلى جراء انفجار لغم بسيارة في حماة
دمشق / لندن - ( د ب أ )
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين ، بسقوط أربعة قتلى جراء انفجار لغم بسيارة تابعة لميليشيا موالية لإيران في بادية حماة.
وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم ، إن ثلاثة عناصر من لواء باقر الحكيم التابع للميليشيات الإيرانية وسائق لقوا حتفهم وأصيب أربعة أخرون نتيجة انفجار لغم بسيارة أثناء تنقلهم في بادية أثريا بريف حماة على الطريق الواصل مع بادية الرصافة.
ووفق المرصد ، بلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية 344 قتيلا منذ مطلع عام 2023 .
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