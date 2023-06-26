ألمانيا: تمرد فاجنر مجرد فصل في دراما روسية لم تتضح بعد تداعياتها

لوكمسبورج - (د ب أ)

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين، إنه لم تتضح بعد تداعيات تمرد جماعة فاجنر شبه العسكرية قصير الأمد في روسيا مطلع الأسبوع.

وأضافت " من الواضح أن ذلك مجرد فصل في هذه الدراما الروسية. لم يتضح بعد ماذا سوف يحدث للأطراف المتعددة في روسيا".

وأوضحت الوزيرة أن الحرب الروسية في أوكرانيا" لها تداعيات مدمرة" بالنسبة لنظام سلطة الرئيس الروسي فلادمير بوتين، مما أدى لحدوث" شقوق كبيرة " في الدعاية الروسية.

وقالت" نحن نحلل الأمر عن كثب لأن ذلك بالطبع ينطوي على مخاطر لم نتمكن بعد من تقييمها في الوقت الحالي".

وأكدت بيربوك أهمية استمرار الدعم لأوكرانيا، مضيفة أن ألمانيا سوف تمد كييف بـ 45 دبابة من طراز جيبارد حتى نهاية العام.