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BBC

لندن: الهجوم المضاد الأوكراني يتقدم بالقرب من باخموت

12:09 م الإثنين 26 يونيو 2023
لندن: الهجوم المضاد الأوكراني يتقدم بالقرب من باخموت

الهجوم المضاد الأوكراني

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لندن - (د ب أ)

أفادت الاستخبارات البريطانية أن الهجوم المضاد الأوكراني على الأراضي التي تحتلها روسيا" اكتسب زخما" بالقرب من مدينة باخموت بشرق البلاد.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تحديثها اليومي بشأن الحرب على تطبيق تويتر " القوات الأوكرانية أحرزت تقدما على الجانبين الشمالي والجنوبي للمدينة".

ويشار إلى أن باخموت الواقعة في منطقة دونيتسك شهدت معارك شرسة لأشهر، قبل أن تسيطر عليها القوات الروسية. وقد تدمرت المدينة حاليا بالكامل تقريبا.

ووفقا للاستخبارات البريطانية، فإن قدرة روسيا على تعزيز قواتها على طول خط المواجهة في أوكرانيا على مسافة مئات الكيلومترات منخفضة. وجاء في التقرير" هناك دليل محدود" على أن روسيا لديها احتياطي" كبير" من القوات البرية المنتشرة.

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الهجوم المضاد الأوكراني روسيا مدينة باخموت وزارة الدفاع البريطانية

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