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BBC

مول شراء معدات لكييف.. الأمن الروسي يعتقل مشتبها به في شرق روسيا

12:04 م الإثنين 26 يونيو 2023
مول شراء معدات لكييف.. الأمن الروسي يعتقل مشتبها به في شرق روسيا

الأمن الفدرالي الروسي

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(وكالات)

اعتقل الأمن الفدرالي الروسي مواطنا في مقاطعة آمور فى الشرق الأقصى الروسي، بتهمة تمويله شراء عتاد ومسيّرات انتحارية لصالح قوات كييف.

وجاء في بيان الأمن الفدرالي: "في منطقة أمور، تم اعتقال مواطن بتهمة إجرائه تحويلات مالية لشراء مسيرات ومعدات لصالح القوات الأوكرانية، وتم فتح قضية ضده بتهمة الخيانة".

وبحسب التحقيقات فقد أجرى المشتبه به أكثر من 10 تحويلات مالية لشراء مسيرات انتحارية وذخيرة وعتاد لصالح القوات الأوكرانية.

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