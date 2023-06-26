في إطار تمرد فاجنر.. بولندا تشدد الرقابة على الحدود مع بيلاروس

مينسك - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيسكي، إن بلاده عززت الرقابة على الحدود مع بيلاروس في سياق وضع مجموعة فاجنر الروسية، بما في ذلك من جانب الاستخبارات والقوات العسكرية المتمركزة في المنطقة الحدودية.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء اليوم الاثنين عن مورافيسكي، قوله على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي: "بعد إعطاء الأوامر لفوج الاستطلاع الثامن عشر في بياليستوك، التقيت أيضا مع جنود من القوات البرية البولندية على طول الجدار المقام على الحدود مع بيلاروس.. شهدنا بالأمس مرة أخرى مدى أهمية هذا السياج البالغ طوله 206 كيلومترات".

وقال إن "الأحداث التي وقعت في روسيا قبل الأمس تظهر درجة عالية من عدم التنبؤ لكل ما يحدث هناك. نحن لا نزال غير مدركين للأسباب الفعلية وراء مسيرة مجموعة فاجنر، التي توقفت عند مسافة ليست بعيدة عن موسكو في وقت متأخر من الليل".

وقال رئيس الوزراء البولندي إنه عقد صباح السبت الماضي "مشاورات متعددة مع حلفائنا من حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي. وأثبتت هذه المباحثات أننا متناغمون من حيث كل من تحليل الوثائق الواردة ورصد الوضع العام والاستجابة".