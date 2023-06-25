مرتزقة فاجنر يواصلون الانسحاب ومدونون يعلنون سقوط قتلى خلال التمرد

موسكو - (د ب أ):

أعلنت السلطات المحلية في جنوب روسيا استمرار انسحاب مرتزقة مجموعة فاجنر من المناطق التي احتلوها وذلك بعد الإعلان الرسمي عن إنهاء تمرد المجموعة على القيادة في موسكو.

وقال إيجور ارتامونوف حاكم مدينة ليبيتسك الواقعة على مسافة 400 كيلومتر جنوبي موسكو، على قناة تليجرام الإخبارية اليوم الأحد إن مقاتلي فاجنر غادروا المنطقة الإدارية في المدينة.

وفي ذات السياق، قال حاكم منطقة فورونيج، الكسندر جوسيف، إن قوات فاجنر تواصل انسحابها، وكتب على تليجرام أن الانسحاب "يسير كما هو مقرر له"، وأضاف:" عندما يتم توضيح الوضع بشكل نهائي، سنرفع كل القيود المطبقة".

كان الجيش الروسي حاول وقف التمرد في فورونيج عن طريق شن هجمات من مروحيات الأمر الذي أدى إلى إشعال النيران في خزان وقود كبير، وأفادت السلطات المحلية بأن الحريق لم يتم إطفاؤه إلا الليلة الماضية.

وفي بافلوفسك بمقاطعة فورونيج، تعرض 19 منزلا للتدمير جراء إطلاق نار من جانب مقاتلي فاجنر، حسبما قالت الإدارة المحلية اليوم الأحد.

كان تمرد فاجنر بدأ بناء على أمر من رئيس المجموعة يفجيني بريجوجين في مدينة روستوف على نهر الدون الواقعة على مسافة 1000 كيلومتر جنوب موسكو، حيث احتل مقاتلو المجموعة المقر الرئيسي المحلي للجيش الروسي هناك. وزحفت قوافل أخرى إلى فورونيج وليبتسيك متجهة إلى موسكو وذلك قبل أن ينهي بريجوجين التمرد مساء أمس.

وتم إنهاء التمرد بوساطة من الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو مقابل وعد موسكو بعدم ملاحقة مقاتلي المجموعة بتهمة التمرد. وذكر الكرملين أن بريجوجين شخصيا يمكنه السفر إلى بيلاروس.

وكانت فاجنر بدأت الانسحاب في روستوف مساء أمس. وكتب حاكم المنطقة فاسيليي جولوبيف على تليجرام اليوم أن مقاتلي المجموعة غادروا المدينة متجهين إلى معسكرهم الميداني. وأعلنت إدارة المنطقة رفع كل القيود المفروضة على حركة السير في الطرق وعودة العمل الطبيعي في محطات الحافلات والقطارات.

في غضون ذلك، قال مدونون موالون للجيش الروسي إن ما لا يقل عن 13 جنديا روسيا قتلوا في تمرد فاجنر، ومن بينهم عدة طيارين.

وقال معلقون مستقلون اليوم الأحد إن العدد ربما يتجاوز 20 شخصا، مشيرين إلى إسقاط القوات المتمردة بقيادة يفجيني بريجوجين ست مروحيات وطائرة استطلاع .

ولم تؤكد السلطات الروسية هذه المعلومات، كما لم يمكن التحقق منها بصورة مستقلة.

وقالت مدونة ريبار العسكرية إن المروحيات التي تم اسقاطها كان من بينها ثلاث مروحيات من طراز "ام أي -8 اس"، التي تستخدم في الحرب الإلكترونية والتي هناك نقص في أعدادها بالفعل على الجبهة.

وأفادت المدونة أيضا بتحطم طائرة نقل من طراز "اليوشن-18" وعلى متنها مركز قيادة ومقتل كل أفراد طاقمها. وإذا كانت هذه المعلومات دقيقة، فهذا سيعني أن خسائر القوات الجوية الروسية في التمرد تجاوزت الخسائر خلال الهجوم الأوكراني المضاد الذي تشنه أوكرانيا حاليا.

وكان بريجوجين قد قدم معلومات متضاربة أمس السبت بشأن الاشتباكات مع القوات الجوية الروسية. على سبيل المثال، أعلن أولا إسقاط مروحية، ولكن لاحقا ألغى التمرد، وقال إنه مر بدون إراقة دماء.