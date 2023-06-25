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BBC

صحيفة كورية شمالية: إذا تسببت واشنطن بحرب كورية ثانية فستكون هذه نهايتها

08:13 م الأحد 25 يونيو 2023
صحيفة كورية شمالية: إذا تسببت واشنطن بحرب كورية ثانية فستكون هذه نهايتها

صواريخ كوريا الشمالية

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سول - (د ب أ):

أظهرت كوريا الشمالية اليوم الأحد عداء شديدا تجاه الولايات المتحدة في الذكرى الثالثة والسبعين للحرب الكورية.

وقالت صحيفة "رودونج شينمون"، الصحيفة الرئيسية في كوريا الشمالية، في مقال تحت عنوان "طموح الولايات المتحدة غير المتغير لغزو كوريا" إن الولايات المتحدة تتسبب في تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية من خلال نشر الأصول الاستراتيجية النووية باستمرار، مثل الغواصات النووية والقاذفات الاستراتيجية في المنطقة، وأكدت أن التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وحلفائها تشبه ما حدث قبيل اندلاع الحرب الكورية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن الصحيفة قولها إن كوريا الشمالية الحالية ليست هي كوريا الشمالية وقت الحرب الكورية، وإن روح انتقام الشعب الكوري الشمالي تضاعفت مع مرور الوقت، مضيفة أنه إذا تسببت الولايات المتحدة في "حرب كورية ثانية"، سيؤدي هذا إلى نهاية الولايات المتحدة نفسها. وزعمت أن هذا نتيجة حتمية للاستراتيجية الأمريكية طويلة الأمد التي تسعى إلى السيادة العالمية.

وأضافت الصحيفة " شعبنا مليء بالحماس لمعارضة أمريكا والقوات العميلة ورفع كرامته كأحفاد المنتصرين في الحرب ضد الولايات المتحدة".

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