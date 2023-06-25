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BBC

موظف أمن بقاعدة الجيش الأمريكي بولاية ألمانية يصيب جنديا أمريكيا

06:51 م الأحد 25 يونيو 2023
موظف أمن بقاعدة الجيش الأمريكي بولاية ألمانية يصيب جنديا أمريكيا

أرشيفية

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باومهولدر(ألمانيا) - (د ب أ):
أصاب موظف أمن في القاعدة العسكرية الأمريكية بولاية راينلاند-بفالتس غربي ألمانيا جنديا أمريكيا بطلقة في ساقه.
وحسب التحقيقات الأولية، فإن الواقعة بدأت ليلة السبت/الأحد بمشادة بين اثنين من موظفي الأمن والجندي الأمريكي 23 عاما بعد تعدي الجندي على خدمة الأمن عند البوابة الرئيسية للقاعدة.
وذكرت الشرطة في مدينتي باومهولدر وترير أن أحد رجلي الأمن قام بعد ذلك بإطلاق النار على فخذ الجندي، وأضافت أنه تم نقل الجندي على الفور إلى المستشفى، وأشارت إلى أن من المنتظر أن يغادر الجندي المستشفى اليوم أو غدا الاثنين.
ولا تزال الملابسات الدقيقة للحادث غير معروفة بعد، وقالت متحدثة باسم الشرطة إن " الشرطة الجنائية توجهت إلى مكان الحادثة والتحقيقات جارية".
يذكر أن واحدة من أكبر قواعد الجيش الأمريكي في أوروبا تقع بجوار منطقة باومهولدر، ويعيش فيما يعرف بـ "مجتمع باومهولدر العسكري" نحو 6000 أمريكي منهم جنود وأقاربهم.

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