لافروف: التصريحات بشأن التهديد النووي الروسي تيار من الوعي المضطرب

موسكو - (د ب أ):

وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن التهديد النووي الذي يُزعم أنه صادر من روسيا بأنها " تيار من الوعي المضطرب" ولا تستحق التعليق عليها.

وأضاف لافروف، في مقابلة مع البرنامج التلفزيوني "موسكو.الكرملين.بوتين"، أنه "من الصعب بالنسبة لي التعليق على ما يقوله الرئيس الأمريكي مؤخرا، كما هو الحال بالنسبة للمراقبين الآخرين بشكل عام الذين يتساءلون كيف يفسرون الأمر برمته."، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وقال لافروف، "لن أولي أهمية كبرى للشطحات اللفظية التي لا أساس لها من الصحة."، بحسب مقتطف نشره الصحفي بافيل زاروبين، عبر تلجرام، اليوم الأحد.

وقال لافروف إن تصريحات زيلينسكي " تيار من الوعي أكثر اضطرابا".

وأضاف لافروف"ليس لدي خلفية طبية. [رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حاصلة على شهادة في الطب. ولا يمكنني أن أكون مسؤولا عن الحالة النفسية للأشخاص الذين يثبتون بشكل متكرر يوميا عدم كفاءتهم".

وقال بايدن، خلال خطاب ألقاه في كاليفورنيا، في وقت سابق، إنه يعتقد أن تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية، هو تهديد "حقيقي".