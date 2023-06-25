سيجار وشمبانيا وأسرار.. أحد أقطاب هوليود يدلي بشهادته في قضية نتنياهو

(وكالات)

بدأ قطب هوليوود أرنون ميلشان يوم الأحد الإدلاء بشهادته في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد، مع بث مباشر، لجلسة الشهادة التي عُقدت في بلدة ساحلية في بريطانيا، لمحكمة في القدس.

وتجري المحاكمة في القدس، لكن إدلاء ميلشان (78 عاما) بالشهادة في بلدة برايتون القريبة من مقر إقامته حاليا بناء على طلب الادعاء. ومن المتوقع أن تستمر الشهادة عدة أيام.

ويتهم ممثلو الادعاء نتنياهو بتلقي هدايا تقترب قيمتها من 700 ألف شيكل (نحو 200 ألف دولار) من ميلشان ومن ملياردير آخر أسترالي، وهي هدايا وصفت في لائحة الاتهام بأنها "خط إمداد" للشمبانيا والسيجار.

وينفي رئيس الوزراء ارتكاب أي من التهم الموجهة له في هذه القضية وقضيتين أخريين قيد النظر في ذات المحاكمة.

ونتنياهو متهم بمساعدة المنتج السينمائي ميلشان في مصالحه التجارية وفي الحصول على تأشيرة للولايات المتحدة. ووصف رئيس الوزراء تبادل الهدايا بين الأصدقاء بأنه سلوك عادي ومحاكمته بأنها ذات دوافع سياسية.

وألمح ميلشان إلى طابع وطني أعمق للعلاقة. وقال في شهادته مستخدما لقب نتنياهو "لا أستطيع إخباركم بعدد الأشياء التي فعلتها أنا وبيبي سرا من أجل البلد".

وعندما وصل رئيس الوزراء إلى المحكمة في القدس للاطلاع على الشهادة عن بُعد، وجه له ميلشان التحية عبر الشاشة قائلا "شالوم، بيبي!".

وبدأت في عام 2016 التحقيقات الجنائية ضد نتنياهو وأثارت اضطرابات سياسية لسنوات في إسرائيل. ويتولى نتنياهو السلطة الآن للولاية السادسة مسجلا عددا قياسيا من الفترات في منصب رئيس الوزراء.

وبعد دورة من الانتخابات غير الحاسمة و18 شهرا في المعارضة، عاد نتنياهو إلى السلطة في ديسمبر على رأس حكومة يمينية.

وينفي نتنياهو وجود أي صلة بين محاكمته وبين التعديلات في نظام القضاء التي يسعى لها الائتلاف الحاكم وتواجه معارضة قوية.

ويواجه أيضا تهما بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة بسبب ما تردد عن منحه مزايا تنظيمية لرجال أعمال مقابل تغطية إعلامية إيجابية.