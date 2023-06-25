رغم انتهاء تمرد فاجنر.. المرور مازال معطلاً في جنوب موسكو

موسكو - (د ب أ)

بعد يوم من إنهاء مجموعة المرتزقة الروسية"فاجنر" تقدمها في موسكو من مدينة "روستوف-أون-دون" مازال المرور على الطريق السريع، جنوب العاصمة، معطلا جزئيا اليوم الأحد.

وكتبت هيئة الطرق بولاية "أفتودور" على قناة تليجرام، الخاصة بها إن الإغلاق أضر بمحيط موسكو ومنطقة "تولا" إلى الجنوب من العاصمة.

وفي مناطق أخرى، تم رفع القيود، طبقا للسلطات والمرور على الطرق ينساب بحرية.

وفي خضم الصراع على السلطة بين يفجيني بريجوجين، زعيم مجموعة المرتزقة فاجنر والقيادة الروسية، توجهت عدة أرطال من المركبات المدرعة التابعة للمرتزقة، من روستوف، باتجاه موسكو أمس السبت.

ولإبطاء تقدمها، أقامت السلطات الإقليمية بشكل سريع متاريس على الطرق ووقامت أيضا بتخريب الطرق في بعض المناطق. وأنهت المرتزقة الانتفاضة في المساء، بعد وساطة من زعيم بيلاروس، الكسندر لوكاشينكو.