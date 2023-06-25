جنرال بريطاني سابق يحذر من ذهاب فاجنر إلى بيلاروسيا للاستيلاء على كييف

لندن - (د ب أ)

حذر جنرال بريطاني سابق من احتمالية شن مقاتلي فاجنر هجوم على أوكرانيا من بيلاروس، إذا تبع عدد كبير من المرتزقة قائدهم يفجيني بريجوجين إلى المنفى هناك.

وقال رئيس هيئة الاركان السابق ريتشارد دانيت لشبكة سكاي نيوز اليوم الأحد " مسألة أنه ذهب إلى بيلاروس تثير القلق"، وذلك بعد يوم من إلغاء بريجوجين تمرد قصير الأمد لجماعة فاجنر ضد السلطات الروسية.

ومازال لم يتضح عدد مقاتلي بريجوجين الذين سوف يتبعوه إلى بيلاروس، وفقا لما قاله دانيت بشأن قوام الشركة المسلحة، الذي يقدر بنحو 25 ألف شخص.

وقال دانيت إذا " أبقى على قوة قتالية فعالة حوله، إذن فهو يمثل تهديدا مجددا للجانب الأوكراني الأقرب لكييف" حيث بدأت الحرب في 24 فبراير العام الماضي.

وأضاف أنه من " المحتمل" أن تلجأ روسيا لاستخدام مجموعة فاجنر لمحاولة السيطرة على كييف مجددا، بعد تمرد عابر انتهى بموافقة بريجوجين على وقف التمرد والذهاب إلى بيلاروس.