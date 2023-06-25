القائم بأعمال دونيتسك: أزمة فاجنر ساعدت في حشد الدعم لبوتين

موسكو - (د ب أ)

قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، لبرنامج "سولوفيف لايف" التلفزيوني، إن الوضع بشأن مجموعة فاجنر العسكرية حشد الدعم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف بوشيلين "كانت هذه دفعة أخرى للمزيد من الدعم للرئيس بوتين من جانب كل من الأحزاب الموالية للحكومة والمعارضة"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وأكد بوشيلين أن مثل هذه الأشياء يمكن أن تحدث في روسيا فقط حيث "توحدنا أكبر الصعوبات وأشد التهديدات خطورة".

كان قائد مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجين قد اتهم، في وقت سابق، القيادة العسكرية الروسية بمهاجمة وحداته وهدد باتخاذ إجراءات مضادة.

وطالب بريجوجين بحضور وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ورئيس الأركان فاليري جيراسيموف إلى روستوف، معلنا السيطرة على جميع المواقع والمنشآت العسكرية والمطار بالمدينة.

ووصف بوتين ما قام به بريجوجين بأنه "طعنة في الظهر" وخيانة لبلاده ، متوعدا بسحق حركة التمرد ودعا الروس إلى الالتفاف حوله والوحدة في مواجهة العصيان المسلح.

وأعلن الكرملين أمس السبت أنه قد تم وقف الإجراءات العقابية الجنائية ضد بريجوجين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بريجوجين نفسه سيتوجه إلى بيلاروس، موضحا أنه لا ينبغي محاكمة مقاتلي مجموعة فاجنر في ضوء خدماتهم على الجبهة في أوكرانيا.

وقال رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، إنه أقنع بريجوجين بالتخلي عن تمرده.