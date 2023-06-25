في تجاوز لرغبة بن غفير.. نتنياهو يوقف العمل في توربينات هضبة الجولان

(وكالات)

قبل نتنياهو المشورة التي قدمها كل من رئيس الشاباك رونين بار والمفوض العام للشرطة يعكوف شبتاي بعدم تسيير الأعمال في التوربينات الهوائية اليوم الأحد

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في جلسة مشاورات أمس السبت، وقف العمل في التوربينات الهوائية في الجولان ابتداء من اليوم الأحد، مرورا بأيام الأسبوع الجاري الذي يتوسطه عيد الأضحى تلبية لمطالب دروز الجولان الذين استمد موقفهم فائض قوة بوقوف دروز الدالية والجليل إلى جانبهم.

والأخيرون معروفون بولائهم للجيش الإسرائيلي والدولة، لكن في نفس الوقت يشكون من إهمال حكومي متواصل تتصدر عناوينه مشكلة التخطيط والبناء والغرامات التي تفرض على السكان الذي يخرجون عن القانون رغما عن أنوفهم بمجرد البناء دون تراخيص لا يقوون على استصدارها.

وبالرغم من اعتراض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي لوح بعدم الاستسلام أمام المتظاهرين من أهل الجولان وغيرهم المخلين بالقانون وفق تعبيره وأنه لا مكافأة لمن ألقى الحجارة على ممثلي القانون، فقد قبل نتنياهو المشورة التي قدمها كل من رئيس الشاباك رونين بار والمفوض العام للشرطة يعكوف شبتاي بعدم تسيير الأعمال في التوربينات الهوائية اليوم الأحد.

نتنياهو الذي أكد على عودة الأعمال في التوربينات ابتداء من الأحد القادم، أجرى مكالمة مع زعيم الطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف وأطلعه بقراره الاستجابة لمطلبه بوقف الأعمال في مشروع مراوح الطاقة إلى ما بعد عيد الأضحى على أن يتم استثمار العطلة للشروع في مفاوضات للتوصل إلى حل، وسط التشديد على ضرورة وضع حلول لأزمة التخطيط والبناء الخانقة في المدن والقرى الدرزية والتي تشمل المجندين المسرحين الذين خدموا أمن الدولة وفق بيان رئاسة الحكومة.

بينما قال بن غفير إن الطائفة الدرزية مهمة لكن لا يجوز الرضوخ للتهديدات ولا سيما تلك التي قيلت يوم أمس السبت.

