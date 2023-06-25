بعد تمرد فاجنر.. مسؤول روسي يزور بكين
بكين - (د ب أ)
التقى وزير الخارجية الصيني تشين جانج، بنائب وزير الخارجية الروسي، اندري رودينكو، في بكين اليوم الأحد، بعد يوم من إحباط روسيا لأكبر تهديد لحكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزارة الخارجية الصينية قالت في بيان إن جانج ورودينكو تبادلا الآراء بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وكان قائد قوات فاجنر يفجيني بريجوجين، قاد تمردا قصيرا ضد القيادة العسكرية الروسية أمس السبت والذي شهد سيطرة قواته على روستوف أون دون والتقدم نحو موسكو. وعدل بريجوجين مساره مساء أمس وأعلن أنه أمر قواته بالعودة إلى معسكراتهم في أوكرانيا.
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