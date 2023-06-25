"شبهة جنائية".. الشرطة الكندية تفتح تحقيق في ملابسات انفجار الغواصة "تيتان"

لندن - (د ب أ)

أعلنت الشرطة الكندية فتح تحقيق في مقتل خمسة أشخاص في انفجار الغواصة "تيتان" الكارثي.

وقال كينت أوزموند، المفوض في شرطة الخيالة الكندية الملكية، إنه قد تم تشكيل فريق من المحققين "بهدف وحيد" وهو تحديد ما إذا كان هناك ما يبرر إجراء تحقيق جنائي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

ولقي المغامر البريطاني هاميش هاردينج، وشاه زاده داود وابنه سليمان داود، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للشركة المسؤولة عن الغواصة، ستوكتون راش، والمواطن الفرنسي بول هنري نارجوليه، حتفهم على متن الغواصة "تيتان".

وقال أوزموند، للصحفيين في مقر القوة في مدينة سانت جونز، إنه لم يتم تحديد جدول زمني للمدة التي ستستغرقها التحقيقات الأولية.

وأضاف أوزموند أنه تم إجراء مقابلات مع أشخاص على متن سفينة الدعم الرئيسية لتيتان، "بولار برينس"، أمس السبت كجزء من تحقيقات القوة.

وعادت السفينة إلى ميناء سانت جونز صباح أمس السبت، حيث قام محققون في مجال السلامة أيضا بإجراء تحقيقات على متن السفينة.