اللعب بورقة المرتزقة.. سلاح ذو حدين تجلى في تمرد فاجنر

القاهرة - (د ب أ)

أربع وعشرون ساعة حبس فيها العالم أنفاسه ترقبا لما ستسفر عنه الأحداث المتسارعة على الأراضي الروسية مع تمرد قائد مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة وإعلانه العصيان المسلح على القوات الروسية التي اتهمها باستهداف عناصر مجموعته وقتل العديد منهم.

فلم تكن الصورة واضحة في بادئ الأمر مع ظهور قائد تلك المجموعة يفجيني بريجوجين في مقاطع مصورة من داخل أحد مقار الجيش الروسي في مدينة روستوف في جنوب روسيا ، والذي يشكل مركزا أساسيا للهجوم على أوكرانيا ، وتهديده بالزحف نحو العاصمة موسكو وسط خلاف متصاعد تعود جذوره لشهور مضت بينه وبين القيادة العسكرية الروسية.

وطالب بريجوجين بحضور وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ورئيس الأركان فاليري جيراسيموف إلى روستوف، وإن اكتنف الغموض السبب وراء طلبه، معلنا السيطرة على جميع المواقع والمنشآت العسكرية والمطار بالمدينة.

ومع توالي البيانات والتصريحات من قبل قائد فاجنر، خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخطاب متلفز ليكيل الاتهامات للرجل الذي طالما اعتمد عليه في العديد من العمليات العسكرية سواء في داخل روسيا أو خارجها وتوطدت علاقاتهما منذ مساعدته على ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 .

ووصف بوتين ما قام به بريجوجين بأنه "طعنة في الظهر" وخيانة لبلاده ، متوعدا بسحق حركة التمرد ودعا الروس إلى الالتفاف حوله والوحدة في مواجهة العصيان المسلح، ليهاجم قائد المجموعة العسكرية بدوره بوتين شخصيا لأول مرة ويعتبر تخوين الرئيس الروسي له ولمجموعته "خطأ كبيرا" ، وراح يتحدث بثقة عن التقدم نحو موسكو وعن "رئيس جديد لنا (روسيا) قريبا" ، في أكثر لحظات الشقاق الكبير خطورة، ووسط مخاوف كبرى خيمت على الشارع الروسي من اندلاع حرب أهلية.

ولطالما انتقد بريجوجين القيادة العسكرية الروسية واستراتيجيتها في إدار الحرب وأثار مخاوف من احتمال تصدع الجبهة العسكرية في الحرب الدائرة مع أوكرانيا منذ حوالي عام ونصف العام، لا سيما في وقت تلقي فيه الولايات المتحدة والحلفاء الغربيون بثقلهم وراء كييف وتقديمهم دعما ماديا وعسكريا لا محدود لها.

ولوح قائد فاجنر بترك مواقعه في باخموت شرق أوكرانيا في اللحظات الحاسمة قبل السيطرة على المدينة الاستراتيجية بسبب ما وصفه بتقاعس الجيش الروسي عن تلبية طلباته بإمداده بالأسلحة والذخيرة ، كما رفض مؤخرا دعوة بوتين للجماعات المسلحة التي تقاتل إلى جانب صفوف بلاده للتوقيع على عقود تلزم عناصرها بالعمل تحت إمرة وزير الدفاع مع منحهم امتيازات العسكريين في صفوف الجيش الروسي.

وبينما ازدادت الأوضاع سخونة مع بدء القوات الروسية عملية "لمكافحة الإرهاب" ، دخل الرئيس الشيشاني رمضان قديروف ،وهو حليف آخر لبوتين، على الخط وعرض إرسال قوات له للتصدي لتمرد فاجنر ، مع ترقب العديد من دول العالم لما سيتمخض عنه الصراع الذي انتقل من الحدود الروسية الأوكرانية إلى داخل الأراضي الروسية ، وهو ما وصفه مراقبون بأنه "هدية مجانية" لكييف التي استغلت الموقف وأعلنت التقدم على عدة محاور على الجبهة الشرقية.

إلا أن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو ، وهو حليف مقرب هو الآخر من بوتين ، لعب دور الوساطة واستطاع إقناع بريجوجين بإنهاء العصيان المسلح عبر تسوية يغادر بموجبها إلى بيلاروس مع ضمان عدم ملاحقته قضائيا وإتاحة إمكانية انضمام بعض مقاتلي مجموعته ممن لم يشاركوا في التمرد لصفوف القوات المسلحة الروسية والتعاقد مع وزارة الدفاع، وعودة قوات فاجنر إلى معسكراتها.

ومع عودة الأمور إلى طبيعتها رويدا رويدا، علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على الأمر بأن جهود لوكاشينكو جاءت من منطلق تجنب إراقة الدماء والمواجهة الداخلية، علما بأن قائد فاجنر أوضح أنه قبل بالعرض البيلاروسي "حقنا للدماء" في وقت كانت قواته "على بعد 200 كم من موسكو".

وحرص بيسكوف على التأكيد على أن ما حدث خلال تمرد الساعات الـ24 "لن يؤثر بأي حال من الأحوال على مسار العملية العسكرية الخاصة"، مشددا على أن "القوات الروسية تواصل بنجاح صد الهجوم الأوكراني المضاد".

وبعيدا عن احتواء الموقف وما سيتركه من انعكاسات سواء على الحرب الروسية ضد أوكرانيا أو السياسات الروسية بشكل عام فيما يتعلق بالاستعانة بمجموعات عسكرية خاصة، يرى باحثون أن التحرك المفاجئ الذي قام به قائد فاجنر والصداع المستمر الذي سببه لبوتين على مدار الأشهر الماضية يوضح خطورة اعتماد الدول على المرتزقة .

فمن الممكن أن ينقلب السحر على الساحر فجأة، وتصبح هذه الجماعات المسلحة الخاصة شوكة في خاصرة الدول التي اختارت اللعب بورقتها، وتباغتها بسيناريوهات ربما تدخل تلك الدول في دوامات من العنف والاقتتال ما يكبدها خسائر فادحة يعجز أعداؤها عن إلحاقها بها.