سبوتنيك: روسيا تعلن إنهاء الخلاف مع فاجنر دون إراقة الدماء
وكالات:
أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الخلاف مع مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة تم حله دون خسائر، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى كان تجنب إراقة الدماء والاقتتال الداخلي.
وقال بيسكوف، خلال إفادة صحافية، إن الموقف مع مجموعة فاجنر تم حله دون مزيد من الخسائر، مضيفًا "كان الهدف الأسمى هو تجنب إراقة الدماء والاقتتال الداخلي وصدامات غير مأمونة العواقب، وكانت تلك الأهداف هي الغرض من جهود وساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والقرار الصائب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
سوق مصراوى
-
أفضل ماكينات حلاقة للرجال 2023 تبدأ من 11 جنيهاتفاصيل
-
أسهل طريقة لعمل فطيرة الـ 5 دقائق هشة وبدون فرنتفاصيل
-
أفضل حقائب للسفر ورحلات عيد الأضحى. بأسعار تبدأ من 245 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 160 جنيها.. أسعار الخلاطات الكهربائية المحمولة بالأسواقتفاصيل
-
أفضل مشروبات لحرق دهون الجسم قبل العيد تبدأ من 27 جنيهاتفاصيل
-
أفضل هدايا وديكور لعيد الأضحى بأسعار تبدأ من 99 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: