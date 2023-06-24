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BBC

سبوتنيك: روسيا تعلن إنهاء الخلاف مع فاجنر دون إراقة الدماء

11:37 م السبت 24 يونيو 2023
سبوتنيك: روسيا تعلن إنهاء الخلاف مع فاجنر دون إراقة الدماء

دميتري بيسكوف

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وكالات:

أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الخلاف مع مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة تم حله دون خسائر، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى كان تجنب إراقة الدماء والاقتتال الداخلي.

وقال بيسكوف، خلال إفادة صحافية، إن الموقف مع مجموعة فاجنر تم حله دون مزيد من الخسائر، مضيفًا "كان الهدف الأسمى هو تجنب إراقة الدماء والاقتتال الداخلي وصدامات غير مأمونة العواقب، وكانت تلك الأهداف هي الغرض من جهود وساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والقرار الصائب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

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