الكرملين: قائد فاجنر سيذهب إلى بيلاروس وسيتم إسقاط التهم ضده

موسكو - (د ب أ)

قال الكرملين إن رئيس مجموعة فاجنر شبه العسكرية يفيجني بريجوجين سيذهب إلى بيلاروس وسيتم إسقاط التهم الجنائية الموجه ضده على خلفية تنظيم تمرد مسلح.

وأوقفت مجموعة فاجنر العسكرية تحركاتها نحو العاصمة الروسية موسكو، بعد تدخل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، الذي ظل طوال اليوم على اتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتين وقائد مجموعة فاجنر يفغيني بريغوجين في محاولة لخفض التصعيد.

وأعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو أن رئيس مجموعة فاجنر الذي تمرد على القيادة العسكرية الروسية أبلغه السبت موافقته على "وقف تحركات" مقاتليه في روسيا وتجنب أي تصعيد إضافي للوضع، حسبما ذكرت فرانس برس.

وشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء السبت نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بعد وساطته بلاده لوقف التحركات العسكرية التي قادتها مجموعة فاجنر العسكرية في روسيا فيما وصفه الرئيس الروسي بـ"طعنة في الظهر" وخيانة تستوجب عقابًا ساحقًا.

وكان رئيس مجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة يفجيني بريغوجين قال في وقت سابق اليوم إنه أمر مقاتليه، الذين كانوا يتقدمون صوب موسكو، بالعودة إلى قواعدهم لتجنب إراقة الدماء.