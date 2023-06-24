أول حالة وفاة حول العالم بفيروس أوز في اليابان

طوكيو - (بي بي سي)

أعلنت السلطات في اليابان عن وفاة امرأة في السبعينيات من عمرها في شرق طوكيو، بعد إصابتها بفيروس أوز، مما يجعلها أول حالة وفاة في العالم بسبب العدوى التي تنقلها حشرة القراد.

وقالت وزارة الصحة إن المرأة قد راجعت مؤسسة طبية في صيف عام 2022 بعد أن ظهرت عليها أعراض من بينها الحمى والتعب، وتم تشخيص حالتها بأنها مصابة بالتهاب رئوي، لكن بعد أن ساءت حالتها أدخلت المستشفى، وتم العثور على الحشرة محتقنة في الجزء الأعلى من فخذها الأيمن.

وتوفيت المرأة متأثرة بإصابتها بالتهاب عضلة القلب بعد 26 يوما من دخولها المستشفى.

ووفقا للمعهد الوطني للأمراض المعدية، فقد تم اكتشاف فيروس أوز في اليابان في عام 2018.

وتم اكتشاف نوع من الأجسام المضادة للفيروس في حيوانات برية مثل قرود المكاك اليابانية، والخنازير البرية، والغزلان في مقاطعات تشيبا وجيفو ومي واكاياما وياماغوتشي وأويتا، ما يرجح أنها قد أصيبت بالمرض في وقت سابق.

وأكد المعهد الوطني للأمراض المعدية في طوكيو، عدم اكتشاف فيروس أوز خارج اليابان.

وقال المعهد إن الإصابة بالفيروس لا تؤدي بالضرورة إلى الوفاة.