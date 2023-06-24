وسائل إعلام روسية: قوات فاجنر ستعود إلى معسكرات في لوهانسك بأوكرانيا
وكالات
أفادت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية نقلاً عن مصادر بأن قوات فاجنر العسكرية ستعود إلى معسكرات في لوهانسك بأوكرانيا.
وكان رئيس مجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة يفجيني بريغوجين قال في وقت سابق اليوم إنه أمر مقاتليه، الذين كانوا يتقدمون صوب موسكو، بالعودة إلى قواعدهم لتجنب إراقة الدماء.
هذا وشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء السبت نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بعد وساطته بلاده لوقف التحركات العسكرية التي قادتها مجموعة فاجنر العسكرية في روسيا فيما وصفه الرئيس الروسي بـ"طعنة في الظهر" وخيانة تستوجب عقابًا ساحقًا.
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