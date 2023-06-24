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BBC

بوتين يشكر رئيس بيلاروسيا بعد وساطته للاتفاق مع قوات فاجنر

10:11 م السبت 24 يونيو 2023
بوتين يشكر رئيس بيلاروسيا بعد وساطته للاتفاق مع قوات فاجنر

بوتين

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وكالات

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء السبت نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بعد وساطته بلاده لوقف التحركات العسكرية التي قادتها مجموعة فاجنر العسكرية في روسيا فيما وصفه الرئيس الروسي بـ"طعنة في الظهر" وخيانة تستوجب عقابًا ساحقًا.

وكان الرئيس البيلاروسي أعلن في وقت سابق اليوم، أن رئيس مجموعة فاجنر المسلّحة يفغيني بريغوجين الذي تمرد على القيادة العسكرية الروسية أبلغه السبت موافقته على "وقف تحركات" مقاتليه في روسيا وتجنب أي تصعيد إضافي للوضع.

بدوره قال رئيس مجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة المتمرد يفجيني بريغوجين إنه أمر مقاتليه، الذين كانوا يتقدمون صوب موسكو، بالعودة إلى قواعدهم لتجنب إراقة الدماء.

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