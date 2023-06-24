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BBC

الرئيس البيلاروسي: قائد فاجنر وافق على وقف تحركات قواته

09:22 م السبت 24 يونيو 2023
الرئيس البيلاروسي: قائد فاجنر وافق على وقف تحركات قواته

رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو

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وكالات

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو أن رئيس مجموعة فاجنر المسلّحة يفغيني بريغوجين الذي تمرد على القيادة العسكرية الروسية أبلغه السبت موافقته على "وقف تحركات" مقاتليه في روسيا وتجنب أي تصعيد إضافي للوضع، حسبما ذكرت فرانس برس.

وقالت القناة غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية على تلغرام إن "يفغيني بريغوجين وافق على اقتراح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو بوقف تحركات مسلحي مجموعة فاجنر واتخاذ تدابير لتهدئة التوترات".

وأضافت القناة أن الوساطة جرت بالاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واستمرت طوال اليوم. وتابعت "ما هو مطروح الآن مقبول تماما... لحل الوضع، مع ضمانات أمنية لمقاتلي فاجنر".

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