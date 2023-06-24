قائد فاجنر: سنعيد مقاتلي المجموعة إلى قواعدهم منعًا لإراقة الدماء

وكالات

قال رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين، إنه أمر سيعيد مقاتليه إلى قواعدهم منعا لإراقة الدماء، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

هذا وأجرى الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو اليوم السبت، بالاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاجنر للمرتزقة .

وقالت الخدمة الصحفية للرئاسة البيلاروسية إن "بريجوجين قبل اقتراح لوكاشينكو بوقف حركة مجموعة فاجنر في روسيا واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.