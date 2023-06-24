"سبوتنيك": توقف محاولة التمرد العسكري بوساطة بيلاروسية
موسكو - (د ب أ)
أجرى الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو اليوم السبت، بالاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع يفجينى بريجوجين رئيس مجموعة فاجنر للمرتزقة .
وقالت الخدمة الصحفية للرئاسة البيلاروسية إن "بريجوجين قبل اقتراح لوكاشينكو بوقف حركة مجموعة فاجنر في روسيا واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
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