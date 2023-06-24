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"سبوتنيك": توقف محاولة التمرد العسكري بوساطة بيلاروسية

08:41 م السبت 24 يونيو 2023
"سبوتنيك": توقف محاولة التمرد العسكري بوساطة بيلاروسية

الرئيس ألكسندر لوكاشينكو

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موسكو - (د ب أ)

أجرى الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو اليوم السبت، بالاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع يفجينى بريجوجين رئيس مجموعة فاجنر للمرتزقة .

وقالت الخدمة الصحفية للرئاسة البيلاروسية إن "بريجوجين قبل اقتراح لوكاشينكو بوقف حركة مجموعة فاجنر في روسيا واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

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