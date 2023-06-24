بلدية موسكو تقر بصعوبة الوضع في العاصمة الروسية وتناشد السكان الحد من تنقلاتهم
وكالات
اعترف رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين السبت بأن الوضع "صعب" في العاصمة الروسية التي تسير باتجاهها قوات مجموعة فاغنر المسلّحة المتمرّدة، معلنا الاثنين يوم عطلة للحد من التنقّلات، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وأقر سوبيانين بصراحة بأن "الوضع صعب. وبغية التخفيف من المخاطر قررت إعلان الاثنين يوم عطلة" باستثناء بعض النشاطات والخدمات البلدية.
ودعا سكان العاصمة إلى "الحد قدر الإمكان" من تنقلاتهم في المدينة، لافتا إلى أن حركة السير "قد تُمنع" على بعض الطرقات وفي بعض الأحياء.
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