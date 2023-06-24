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BBC

بلدية موسكو تقر بصعوبة الوضع في العاصمة الروسية وتناشد السكان الحد من تنقلاتهم

07:37 م السبت 24 يونيو 2023
بلدية موسكو تقر بصعوبة الوضع في العاصمة الروسية وتناشد السكان الحد من تنقلاتهم

عمدة موسكو سيرغي سوبيانين

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وكالات

اعترف رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين السبت بأن الوضع "صعب" في العاصمة الروسية التي تسير باتجاهها قوات مجموعة فاغنر المسلّحة المتمرّدة، معلنا الاثنين يوم عطلة للحد من التنقّلات، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وأقر سوبيانين بصراحة بأن "الوضع صعب. وبغية التخفيف من المخاطر قررت إعلان الاثنين يوم عطلة" باستثناء بعض النشاطات والخدمات البلدية.

ودعا سكان العاصمة إلى "الحد قدر الإمكان" من تنقلاتهم في المدينة، لافتا إلى أن حركة السير "قد تُمنع" على بعض الطرقات وفي بعض الأحياء.

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سيرغي سوبيانين موسكو قوات مجموعة فاغنر

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