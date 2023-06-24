العراق يدعو إلى عقد مؤتمر دولي حول مخيم الهول في سوريا

بغداد - (د ب أ):

دعا قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي اليوم السبت الولايات المتحدة إلى دعم مقترح الحكومة العراقية لإقامة مؤتمر دولي حول مخيم الهول لإيواء عوائل تنظيم داعش في سوريا قبل نهاية العام الحالي.

وجدد الأعرجي خلال لقائه اليوم سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي "نهج الحكومة العراقية الثابت في استمرار التعاون مع المجتمع الدولي، لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة"، بحسب بيان مستشارية الأمن القومي العراقي.

وقال "إن سياسة العراق تقوم على أساس المصالح المشتركة والعلاقات المتوازنة مع الدول".

من جانبها أكدت السفيرة الأمريكية، استمرار دعم الولايات المتحدة للحكومة العراقية في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات، والقضايا الإنسانية، لا سيما دعم فريق الاندماج والتأهيل النفسي لوزارة الهجرة والمهجرين.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي وتطوير علاقات التعاون بين العراق والولايات المتحدة.

كما تم بحث ملف مخيم الهول السوري وأهمية سحب الدول لرعاياها منه، فضلا عن بحث استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.