العراق يدعو إلى عقد مؤتمر دولي حول مخيم الهول في سوريا
بغداد - (د ب أ):
دعا قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي اليوم السبت الولايات المتحدة إلى دعم مقترح الحكومة العراقية لإقامة مؤتمر دولي حول مخيم الهول لإيواء عوائل تنظيم داعش في سوريا قبل نهاية العام الحالي.
وجدد الأعرجي خلال لقائه اليوم سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي "نهج الحكومة العراقية الثابت في استمرار التعاون مع المجتمع الدولي، لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة"، بحسب بيان مستشارية الأمن القومي العراقي.
وقال "إن سياسة العراق تقوم على أساس المصالح المشتركة والعلاقات المتوازنة مع الدول".
من جانبها أكدت السفيرة الأمريكية، استمرار دعم الولايات المتحدة للحكومة العراقية في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات، والقضايا الإنسانية، لا سيما دعم فريق الاندماج والتأهيل النفسي لوزارة الهجرة والمهجرين.
وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي وتطوير علاقات التعاون بين العراق والولايات المتحدة.
كما تم بحث ملف مخيم الهول السوري وأهمية سحب الدول لرعاياها منه، فضلا عن بحث استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
سوق مصراوى
-
أسهل طريقة لعمل فطيرة الـ 5 دقائق هشة وبدون فرنتفاصيل
-
أفضل حقائب للسفر ورحلات عيد الأضحى. بأسعار تبدأ من 245 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 160 جنيها.. أسعار الخلاطات الكهربائية المحمولة بالأسواقتفاصيل
-
أفضل مشروبات لحرق دهون الجسم قبل العيد تبدأ من 27 جنيهاتفاصيل
-
أفضل هدايا وديكور لعيد الأضحى بأسعار تبدأ من 99 جنيهاتفاصيل
-
أفضل شواية جريل والأكثر مبيعاً في 2023 يبدأ من 62 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: