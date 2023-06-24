إعلان

BBC

أول تعليق من الرئاسة الروسية على شائعات هرب بوتين خارج موسكو

06:13 م السبت 24 يونيو 2023
أول تعليق من الرئاسة الروسية على شائعات هرب بوتين خارج موسكو

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو - (د ب أ):
قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعمل في الكرملين، وسط تكهنات بأن بوتين غادر موسكو.
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن بيسكوف القول: "بوتين يعمل في الكرملين".
وفي وقت سابق، كانت هناك شائعات تتردد بأن بوتين ربما غادر إلى سان بطرسبرج.
وكان رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين أيضا في مكان عمله في موسكو، وفقا لمصادر رسمية، وعقد اجتماعات مع أعضاء الحكومة.

سوق مصراوى

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الرئاسة الروسية موسكو

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

هل تتوقف كنترولات الثانوية العامة خلال إجازة العيد؟..مصدر يُجيب