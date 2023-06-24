روسيا تحذر أوكرانيا من حوادث محتملة في محطة زابوريجيا للطاقة



وكالات

حذرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، كييف من حوادث محتملة في محطة زابوروجيا، داعية الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتسجيل جميع حالات الهجمات على المنشأة.

وقالت زاخاروفا، بحسب الموقع الرسمي للخارجية الروسية، اليوم السبت -"في ظل هذه الظروف، نحذر مرة أخرى كييف والقيمين عليها الغربيين من الحوادث الخطيرة المحتملة في محطة زابوروجيا للطاقة النووية".

وأضافت: "ندعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقيادتها للاستعانة بخبرائها في المحطة وتسجيل جميع حالات الهجمات من الجانب الأوكراني وعدم غض الطرف عن هذه الهجمات"، لافتة إلى أن السلطات الأوكرانية تستخدم أي ذريعة لزرع معلومات مضللة حول المخاطر النووية بالمحطة، التي تزعم أنها تأتي من روسيا.