روسيا تعلن عن اندلاع قتال مع قوات فاغنر في منطقة فورونيج

موسكو- (د ب أ)

في أعقاب ما وصفته السلطات الروسية بـ"تمرد" رئيس مجموعة "فاجنر"، أفادة التقارير بنشوب قتال في منطقة "فورونيج" جنوب غرب البلاد.

وكتب الحاكم، الكسندر جوسيف على تطبيق"تيليجرام" بعد ظهر اليوم السبت، "في إطار عملية ضد الإرهاب، تنفذ القوات المسلحة للاتحاد الروسي إجراءات قتالية عملياتية لازمة في منطقة فورونيج. سأواصل تقديم معلومات حول تطور الوضع".

ولم يكشف جوسيف بشكل صريح من يقاتل الجيش في فورونيج، غير أنه كانت هناك سابقا تقارير غير مؤكدة بأن مقاتلي فاجنر المتمردون سيطروا على منشآت عسكرية فردية في منطقة "فورونيج".

وتقع منطقة "فورونيج"، وهي المركز الإقليمي، الذي يحمل نفس الاسم، على بعد حوالي 470 كيلومترا من العاصمة الروسية، موسكو أو في منتصف الطريق تقريبا إلى موسكو، من روستوف-اون-دوف، حيث سيطرت قوة "فاجنر" بالفعل على منشآت عسكرية.