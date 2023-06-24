إعلان

BBC

الأمن الروسي يداهم مقر قوات فاغنر في بطرسبورغ

02:26 م السبت 24 يونيو 2023
الأمن الروسي يداهم مقر قوات فاغنر في بطرسبورغ

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أفادت صحيفة "فونتانكا" بمداهمة الأمن الروسي، مقر مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة في مدينة بطرسبورغ، على خلفية دعوة مؤسس المجموعة يفغيني بريغوجين للعصيان المسلح.

وأضافت، أنه تم تطويق المباني المرتبطة ببريغوجين قرب جسر بلاغوفيشينسكي في المدينة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعامل الأجهزة الأمنية والعسكرية الروسية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس مجموعة "فاغنر" بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.

وحرّك الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية ضد بريغوجين، بتهمة "الدعوة للتمرد على السلطة"، فيما اتخذت إجراءات أمنية في موسكو وبعض المناطق جنوبي البلاد.

سوق مصراوى

روسيا الجيش الروسي الأمن الفيدرالي الروسي

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| الثانوية العامة.. وزير التعليم: تصحيح الأسئلة المقالية عبر التابلت