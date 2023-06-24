المرصد السوري: مخاوف من تمرد مقاتلي فاغنر داخل سوريا

دمشق - ( د ب أ)

تشهد الأراضي السورية ترقباً لما يحدث من تمرد قوات فاجنر الروسية ضد الجيش الروسي في روسيا وما تشهده المنطقة هناك من توتر كبير بالوقت الراهن.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم السبت، إلى وجود عدد كبير لمقاتلي فاغنر الأجانب من دول الاتحاد السوفيتي سابقاً داخل سوريا إلى جانب آلاف المقاتلين السوريين المجندين بصفوف فاغنر داخل البلاد وخارجها، وسط تساؤلات عن مصيرهم ومخاوف من تمرد هذه القوات على الروس والنظام داخل سوريا أيضاً.

ولفت المرصد، إلى أن قوات فاغنر تتواجد ضمن حقول نفط في البادية السورية بالإضافة لتواجدها ضمن المنطقة التي تخضع لتفاهمات تركيا وروسيا والتي تعرف بمنطقة خفض التصعيد ، كما يتواجد معهم أكثر من 3000 سوري مجندين تحت إمرة قوات فاجنر داخل وخارج سورية، بالإضافة لآخرين تم تجنيدهم وإرسالهم لخارج البلاد أيضاً.

وأشار المرصد، إلى أن قوات فاغنر لعبت دوراً رئيسياً في تقدم قوات النظام والقوات الروسية بالعمليات العسكرية داخل الأراضي السورية، حيث اعتمد الروس عليهم كقوات برية بشكل أساسي بينما كان دور الجيش الروسي مقتصر على الإشراف العسكري على سير العمليات والقصف الجوي أيضاً.