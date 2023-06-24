قائد فاغنر: بوتين أخطأ وعقابه أن يكون لروسيا رئيسا جديدا
وكالات
لم يتأخر رد قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، والتي توعد فيها المتمردين على الجيش بالعقاب الصارم.
فقد اعتبر بريغوجين أن بوتين اتخذ الخيار الخاطئ، وتجنب في خطابه ذكر الخونة والمتمردين من قواته، وفق توصيفه.
كما رأى الرجل المثير للجدل في تصريحات نشرتها قنواته على تليجرام، قبل أن تعود وتحذفها لاحقا، أنه قريباً سيكون لروسيا رئيساً جديداً، قاطعاً بذلك أي أمل في المصالحة مع موسكو، ومتخطياً كافة الخطوط الحمراء المرسومة بوضوح في بلد كروسيا.
إلى ذلك، وجه انتقادات عنيفة إلى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، معتبراً أنه حول قواته إلى جهاز علاقات عامة لمصالحه ورغباته.
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