وزارة الدفاع الروسية تدعو مقاتلي مجموعة فاجنر إلى الاستسلام
موسكو- (د ب أ)
دعت وزارة الدفاع الروسية، مقاتلي مجموعة فاجنر إلى الاستسلام وإنهاء تمردهم المسلح.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت "نناشد مقاتلي فرق فاجنر. لقد تم خداعكم وجركم إلى مغامرة بريجوزين الإجرامية والمشاركة في تمرد مسلح. لقد أدرك العديد من رفاقكم من عدة فرق خطأهم، وطلبوا المساعدة في ضمان إمكانية العودة بأمان إلى أماكن انتشارهم الدائم. من جانبنا، قدمنا المساعدة لجميع المقاتلين والقادة الذين تقدموا بطلبات"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية للأنباء.
وأعلن الكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين سوف يلقي خطابا في القريب العاجل.
وقال بريجوزين، وهو حليف مقرب سابق لبوتين، إنه وقوات فاجنر التي يرأسها، احتلوا مواقع عسكرية رئيسية في مدينة روستوف أون دون بجنوب روسيا.
وعارض رئيس فاجنر التي تلعب دورا رئيسيا في الحرب الروسية ضد أوكرانيا، القيادة العسكرية الروسية بشكل علني. وفتحت السلطات في موسكو تحقيقا مع بريجوزين لدعوته إلى انتفاضة عسكرية، وصفتها وزارة الدفاع اليوم السبت، بـ"عصيان مسلح".
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