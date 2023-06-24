بعد تمرد قوات فاغنر.. انتشار المدرعات أمام مقر البرلمان الروسي

موسكو- (د ب أ)

ظهرت مركبات مدرعة وسط موسكو، على خلفية صراع على السلطة بين مجموعة فاغنر الشبه عسكرية ووكالات الأمن الروسية.

وقالت وكالة أنباء تاس الروسية مساء أمس الجمعة، نقلا عن سلطات الأمن "تم تشديد الإجراءات الأمنية في موسكو، وجرى وضع جميع الأمور المهمة مثل أجهزة الدولة والبنية التحتية الخاصة بالنقل، تحت حراسة أمنية مشددة".

وانتشرت مقاطع فيديو في وقت سابق على الإنترنت تظهر مركبة نقل جنود مدرعة وشاحنة عسكرية مدرعة تسيران أمام البرلمان الروسي (الدوما).

وقال رئيس مجموعة فاغنر، يفجيني بريجوزين، إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قام بقصف معسكرات تعود لمجموعته. وهدد بريجوزين الوزير بعواقب ذلك. ورفضت وزارة الدفاع الاتهامات.

وتجري وكالات الأمن تحقيقا مع رئيس مجموعة فاغنر للمرتزقة فيما يتعلق بمحاولة انقلاب عسكري.