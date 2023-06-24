بعد تمرد قوات فاغنر.. بوتين يتوعد برد قاسي وصارم

موسكو- (د ب أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة ألقاها صباح اليوم السبت، إن الذين نظموا التمرد المسلح، ورفعوا السلاح ضد الرفاق في القتال، خانوا روسيا والرد على ذلك سيكون صارما وقاسيا. بحسب ما أوردته قناة"آر تي عربية".