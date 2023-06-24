بعد تمرد قوات فاغنر.. بوتين يتوعد برد قاسي وصارم
موسكو- (د ب أ)
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة ألقاها صباح اليوم السبت، إن الذين نظموا التمرد المسلح، ورفعوا السلاح ضد الرفاق في القتال، خانوا روسيا والرد على ذلك سيكون صارما وقاسيا. بحسب ما أوردته قناة"آر تي عربية".
سوق مصراوى
-
تبدأ من 160 جنيها.. أسعار الخلاطات الكهربائية المحمولة بالأسواقتفاصيل
-
أفضل مشروبات لحرق دهون الجسم قبل العيد تبدأ من 27 جنيهاتفاصيل
-
أفضل هدايا وديكور لعيد الأضحى بأسعار تبدأ من 99 جنيهاتفاصيل
-
أفضل شواية جريل والأكثر مبيعاً في 2023 يبدأ من 62 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أدوات لتبييض الأسنان في المنزل تبدأ من 27 جنيهاتفاصيل
-
قبل عيد الأضحي.. إليك أنواع وأسعار "الشوايات"تفاصيل
فيديو قد يعجبك: