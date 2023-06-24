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BBC

بعد تمرد قوات فاغنر.. بوتين يتوعد برد قاسي وصارم

10:52 ص السبت 24 يونيو 2023
بعد تمرد قوات فاغنر.. بوتين يتوعد برد قاسي وصارم

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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موسكو- (د ب أ)
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة ألقاها صباح اليوم السبت، إن الذين نظموا التمرد المسلح، ورفعوا السلاح ضد الرفاق في القتال، خانوا روسيا والرد على ذلك سيكون صارما وقاسيا. بحسب ما أوردته قناة"آر تي عربية".

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