بعد تمرد قوات فاغنر.. روسيا تعلن حالة الطوارئ فى موسكو
موسكو- (د ب أ)
أعلنت السلطات فى العاصمة الروسية موسكو والمنطقة المحيطة بها اليوم السبت، حالة الطوارئ لمواجهة الإرهاب على خلفية الانتفاضة المسلحة من جانب يفجينى بريجوجين رئيس مجموعة فاجنر شبه العسكرية.
وأعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الروسية صباح اليوم، أنه" لمنع هجمات إرهابية محتملة في المدينة ومنطقة موسكو ، تم وضع نظام لعمليات مكافحة الإرهاب ".
وأعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، عن تعزيز الإجراءات الأمنية وتشديد قيود مكافحة الإرهاب في المدينة تحسبا لأي طارئ، بعد دعوة مؤسس "فاجنر" للعصيان المسلح.
وأضاف سوبيانين: "يجري اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب في موسكو وتعزيز التدابير الأمنية وتعزيز الرقابة على الطرق وقد يتم تقييد تنظيم التجمعات الجماهيرية، ويرجى التعامل مع هذه التدابير بتفهّم"،بحسب "ار تي عربية" الروسية .
وتأتي هذه الإجراءات على خلفية دعوة مؤسس مجموعة "فاجنر" للعصيان المسلح، وزعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، الذي كذّب هذه الادعاءات.
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