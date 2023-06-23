تحولوا لأشلاء.. الثواني الأخيرة في حياة ضحايا الغواصة تيتان

وكالات

كشف طبيب بحري سابق ما عاشه ضحايا تيتان بالمقارنة مع حادث غرق "تايتانيك" عام 1912.

وأكد المدير السابق للطب تحت سطح البحر والصحة الإشعاعية للبحرية الأميركية الدكتور ديل مولي، أن الوفيات كانت سريعة وغير مؤلمة، موضحاً أن القوى غير العادية التي يمارسها المحيط في العمق تسرّع الوفاة.

ولفت إلى أن الأمر قد يكون مفاجئاً، إذا أن الضحايا لا يعرفون أصلا بوجود مشكلة، أو ما سيحدث لهم.

كما أضاف أن الأمر يبدو وكأن هناك دقيقة واحدة، يتم فيها إيقاف تشغيل مفتاح الحياة، فيكون الإنسان حيّاً لثانية وميتاً في أخرى.

وتابع أن هيكل الضغط هو الغرفة التي يقيم فيها الركاب، ويبدو الأمر كما لو أنهم وصلوا إلى القاع عندما انفجر وعاء الضغط والذي ينفجر عادة ولدفعة واحدة، مؤكداً: "لقد تمزقوا أشلاء".

وأشار إلى أن الانفجار الداخلي يحدث عندما تكون موجة الضغط إلى الداخل، بينما يحدث الانفجار عندما تخرج موجة الضغط أو موجة الصدمة من أي مصدر كان وكأنه نفخ البالون كثيرا، فسينفجر في النهاية عندما يكون هناك ضغط شديد، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

خفر السواحل الأمريكي يٌعلن في المؤتمر الصحفي الآن



العثور على حطام الغواصة المفقودة، وكان الحادث على الأرجح "انفجارًا من ضغط الماء" أدى إلى وفاة جميع الركاب الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة pic.twitter.com/iTTAxa4cSF — هانثل | HANTHL (@HanthlPro) June 22, 2023

مخرج تيتانيك يتوقع مصير الغواصة تيتان

ومن جانبه قال مخرج الفيلم الأمريكي تيتانيك جيمس كاميرون، إنه توقع مصير الغواصة تيتان التابعة لشركة "أوشن جيت"، والتي فُقدت شمالي المحيط الأطلسي أثناء رحلة لاستكشاف حطام السفينة تيتانيك، وذلك قبل أيام من العثور على حطام الغواصة المفقودة.

وتوفي جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة في انبجار (انفجار نحو الداخل) كارثي للمركبة.

وقال كاميرون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إنه توقع المصير المشؤوم للغواصة قبل أيام من تأكيد النبأ.

مصنع ومالك وقبطان #تيتان يعترف بسابق معرفته بأنه قد كسر قاعدة مهمة تتعلق باستخدام ألياف الكربون وأنها لا تصلح لهذا الغرض pic.twitter.com/cZoXKJUBvM — ناصر بن صالح الزايد (@DrNasserAlzayed) June 22, 2023

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، عن كاميرون القول "شعرت بشدة بما حدث... عندما تخفق إلكترونيات الغواصة ويفشل نظام الاتصال الخاص بها وجهاز الاستقبال والإرسال معا، فهذا يعني أن الغواصة انتهت".

وأكد خفر السواحل الأمريكي في مؤتمر صحفي ببوسطن اكتشاف ذيل الغواصة على بعد نحو 490 مترا من مقدمة حطام السفينة تيتانيك.

وقال الأدميرال، جون موجر، إنه جرى العثور أيضا على مزيد من الحطام في شمال المحيط الأطلسي قبالة ساحل نيوفوندلاند وهذا كان "متسق مع الخسارة الكارثية لغرفة الضغط".