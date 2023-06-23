الاتحاد الأوروبي يهدد الدول التي تقدم مساعدات إلى روسيا

وكالات

هدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بفرض عقوبات على دول تساعد روسيا بالالتفاف على العقوبات.

فيما أعلن المجلس الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي كجزء من الحزمة الـ11 من العقوبات، وسع قائمة السلع ذات التقنية العالية والعسكرية المحظورة من العبور عبر روسيا.

وقال المجلس الأوروبي في بيان على موقعه الإلكتروني: "يحظر قرار اليوم عبور مزيد من السلع والتقنيات التي يمكن أن تساهم في التحسين العسكري التقني لروسيا أو تطوير قطاع الدفاع (الخاص بها)، وكذلك السلع والتقنيات التي يمكن استخدامها في صناعة الطيران والفضاء، عبر الأراضي الروسية".

وأضاف البيان "مدد الاتحاد الأوروبي الحظر المفروض على توريد السيارات الفاخرة إلى روسيا ليشمل جميع السيارات الجديدة والمستعملة بسعة محرك تزيد عن 1900 سم مكعب (1.9 لتر)، وكذلك جميع السيارات الكهربائية والهجينة".

وأشار البيان إلى أن "الاتحاد الأوروبي مدد الحظر المفروض على نقل البضائع إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق النقل البري (الروسي) ليشمل المقطورات وشبه المقطورات المسجلة في روسيا، بما في ذلك عند نقلها بالشاحنات المسجلة خارج روسيا الاتحادية".

هذا وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق، أن الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا الاتحادية تهدف إلى مكافحة الإجراءات التي اتخذتها روسيا والدول الشريكة للتغلب على العقوبات الغربية.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الإجراءات التي اقترحتها كجزء من الحزمة الحادية عشرة يجب أن تحظر التجارة بمبلغ 11.4 مليار يورو سنويا.