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BBC

استمرار القتال في السودان ومخاوف من انتشار الأوبئة

02:11 م الجمعة 23 يونيو 2023
استمرار القتال في السودان ومخاوف من انتشار الأوبئة

القتال في السودان أرشيفية

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وكالات

مع تواصل الاشتباكات في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، تصاعدت التحذيرات من انتشار الأوبئة، وسط تقطع سبل إيصال المساعدات الطبية، وتعطل المرافق الصحية منذ نحو شهرين لاسيما في الخرطوم ودارفور.

وقالت المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إليونا سينينكو، أكدت أمس الخميس، أن وضع الرعاية الصحية في البلاد "كارثي"، وسط نقص في إمدادات الكهرباء والمياه النظيفة، ما يزيد من خطر انتشار الأمراض والأوبئة، خصوصًا مع بدء موسم الأمطار.

كما أكدت أن 20% فقط من المؤسسات الطبية مازالت تعمل حاليا، بعد مرور أكثر من شهرين على القتال العنيف الذي اندلع بين القوتين العسكريتين السودانيتين.

يشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة أيضا حذرت مرارا في السابق من انهيار النظام الصحي في السودان رغم جهود المنظمات الإنسانية والطواقم الطبية في احتواء تداعيات الأزمة

وخلال الأسابيع الماضية، لم تصمد عشرات الهدن التي أعلن عنها سابقا بين الطرفين، وسرعان ما كان يتم اختراقها من الطرفين وسط تبادل للاتهامات.

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