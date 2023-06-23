قبل تأكيد النبأ.. مخرج فيلم تيتانيك يتوقع مصير الغواصة تيتان

لندن- (د ب أ)

قال مخرج الفيلم الأمريكي تيتانيك جيمس كاميرون، إنه توقع مصير الغواصة تيتان التابعة لشركة "أوشن جيت"، والتي فُقدت شمالي المحيط الأطلسي أثناء رحلة لاستكشاف حطام السفينة تيتانيك، وذلك قبل أيام من العثور على حطام الغواصة المفقودة.

وتوفي جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة في انبجار (انفجار نحو الداخل) كارثي للمركبة.

وقال كاميرون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إنه توقع المصير المشؤوم للغواصة قبل أيام من تأكيد النبأ.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، عن كاميرون القول "شعرت بشدة بما حدث... عندما تخفق إلكترونيات الغواصة ويفشل نظام الاتصال الخاص بها وجهاز الاستقبال والإرسال معا، فهذا يعني أن الغواصة انتهت".

وأكد خفر السواحل الأمريكي في مؤتمر صحفي ببوسطن اكتشاف ذيل الغواصة على بعد نحو 490 مترا من مقدمة حطام السفينة تيتانيك.

وقال الأدميرال، جون موجر، إنه جرى العثور أيضا على مزيد من الحطام في شمال المحيط الأطلسي قبالة ساحل نيوفوندلاند وهذا كان "متسق مع الخسارة الكارثية لغرفة الضغط".