كان مترددا وخائفا.. عمة أصغر ضحية على "تيتان" تكشف سبب خوضه الرحلة

وكالات

عقب إعلان خفر السواحل الأمريكي، مساء الخميس، مقتل الركاب الخمسة الذين تواجدوا على متن الغواصة "تيتان" في رحلة إلى حطام سفينة تيتانيك، كشفت عمة أصغر الركاب الذين كانوا على متنها، أن ابن أخيها كان خائفا من خوض الرحلة.

وقالت عمة سليمان داود البالغ من العمر 19 عاما، إنه تحدث عن شعوره بالرعب من الرحلة، لكنه قام بها إرضاء لوالده "خاصة أنها تزامنت مع عيد الأب".

كما قالت شقيقة شاه زاده الكبرى، إن سليمان أبلغ أحد أقاربه بأنه خائف من المشاركة في الرحلة، إلا أنه يريد إرضاء والده الذي كان مفتونا بـ"تايتانيك". وفق ما نقلت شبكة "إن بي سي".

خفر السواحل الأمريكي يٌعلن في المؤتمر الصحفي الآن



العثور على حطام الغواصة المفقودة، وكان الحادث على الأرجح "انفجارًا من ضغط الماء" أدى إلى وفاة جميع الركاب الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة pic.twitter.com/iTTAxa4cSF — هانثل | HANTHL (@HanthlPro) June 22, 2023

انفجار الغواصة الداخلي

وكان خفر السواحل الأميركي قد أعلن خلال مؤتمر صحفي من بوسطن أن بقايا الغواصة التي تم العثور عليها قرب حطام "تايتانيك" تشير إلى وقوع "انفجار داخلي كارثي".

وقال الأميرال جون موجر، مساء الخميس، في مؤتمر صحفي: "هذا الصباح، تم اكتشاف حطام تابع للغواصة تيتان في قاع البحر على بعد حوالي 1600 قدم (487 مترا) من سفينة "تايتانيك"، وتم العثور على حطام إضافي في وقت لاحق".

كما أضاف "بعد التشاور مع خبراء القيادة المشتركة، يستنتج أن الحطام يشير إلى خسارة ركاب "تيتان" في هذه الكارثة، أعرب عن أحر التعازي لعائلات الركاب".

يذكر أن الغواصة اختفت منذ الأحد الماضي، بعد هبوطها لرؤية حطام سفينة "تايتانيك" التي يعود تاريخها إلى قرن من الزمان على عمق 4 آلاف متر تحت سطح الماء، في شمال المحيط الأطلسي، وذلك بعد ساعة و45 دقيقة من غطسها وهي تحمل على متنها 5 ركاب.

مصنع ومالك وقبطان #تيتان يعترف بسابق معرفته بأنه قد كسر قاعدة مهمة تتعلق باستخدام ألياف الكربون وأنها لا تصلح لهذا الغرض pic.twitter.com/cZoXKJUBvM — ناصر بن صالح الزايد (@DrNasserAlzayed) June 22, 2023

وبلغت تكلفة الرحلة الأخيرة في حياة الخمسة 250 ألف دولار للشخص الواحد، وهم الملياردير البريطاني هيميش هاردينغ (58 عاما) ورجل الأعمال من أصل باكستاني شاه زاده داود (48 عاما) وابنه سليمان (19 عاما)، والاثنان مواطنان بريطانيان، بالإضافة إلى المستكشف الفرنسي بول هنري نارجوليت (77 عاما) والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوشن جيت إكسبيديشنز" راش ستوكتن.