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الأمم المتحدة: القوات الإسرائيلية قتلت 42 طفلا فلسطينيا في عام 2022

11:41 م الخميس 22 يونيو 2023
الأمم المتحدة: القوات الإسرائيلية قتلت 42 طفلا فلسطينيا في عام 2022

الاحتلال الإسرائيلي

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نيويورك - (د ب أ):

اتهمت الأمم المتحدة، إسرائيل بقتل 42 طفلا فلسطينيا في عام 2022، معظمهم بالذخيرة الحية التي أطلقتها القوات الإسرائيلية، حسبما أظهر تقرير داخلي.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي تم إعداد التقرير نيابة عنه، عن "قلقه العميق" ليس فقط بسبب عدد الأطفال "الذين قتلوا وشوهوا" ولكن أيضا بسبب عدد الأطفال الذين احتجزتهم القوات الإسرائيلية.

ومع ذلك شدد جوتيريش على أن عدد الأطفال الذين قتلتهم إسرائيل قد تراجع.

وبلغ عدد القاصرين الذين تم تشويههم في المنطقة العام الماضي 524 قاصراً، منهم 517 فلسطينيا و7 إسرائيليين.

ولم تدرج الأمم المتحدة القوات الإسرائيلية على قائمتها الخاصة بالمنظمات التي ترتكب جرائم خطيرة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة.

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